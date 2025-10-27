Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:31, 27 октября 2025Ценности

Дочь Джуда Лоу с голой грудью пообедала на лестнице

Модель Айрис Лоу в откровенном виде пообедала на лестнице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lirisaw

Дочь британского актера Джуда Лоу, модель и блогерша Айрис Лоу пообедала в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя манекенщица поделилась снимками со съемки для нового выпуска CR Fashion Book. Так, наследницу актера запечатлели в облегающем платье с расстегнутым верхом во время перерыва. Она сидела на лестнице с голой грудью, держа в руках ложку и тарелку.

Кроме того, знаменитость поделилась кадром с фотосессии, на котором предстала в черном платье с кружевным верхом. Модель позировала перед камерой со взъерошенными волосами, спустив одну тонкую лямку изделия с плеча.

Ранее Айрис Лоу показала фанатам откровенное фото из постели.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кремль готов». Лавров заявил о согласии Путина принять концепцию США по Украине

    Россиян предупредили о проблемах с поставками продовольствия

    Россиянка описала столицу Пакистана фразой «на улицах полно мусора и пахнет мочой»

    Замеченный над Москвой яркий светящийся объект сняли на видео

    Женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и сама осталась в дураках

    Дочь Джуда Лоу с голой грудью пообедала на лестнице

    Собянин сообщил о сбитии 35 дронов за ночь на подлете к Москве

    Готовность Индии покупать российский уголь оценили

    Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу артистке

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости