Дочь Джуда Лоу с голой грудью пообедала на лестнице

Модель Айрис Лоу в откровенном виде пообедала на лестнице

Дочь британского актера Джуда Лоу, модель и блогерша Айрис Лоу пообедала в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя манекенщица поделилась снимками со съемки для нового выпуска CR Fashion Book. Так, наследницу актера запечатлели в облегающем платье с расстегнутым верхом во время перерыва. Она сидела на лестнице с голой грудью, держа в руках ложку и тарелку.

Кроме того, знаменитость поделилась кадром с фотосессии, на котором предстала в черном платье с кружевным верхом. Модель позировала перед камерой со взъерошенными волосами, спустив одну тонкую лямку изделия с плеча.

