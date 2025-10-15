Дочь Джуда Лоу опубликовала откровенное фото из постели

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу опубликовала фото в черном нижнем белье

Дочь британского актера Джуда Лоу модель и блогерша Айрис Лоу показала фанатам откровенное фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя наследница артиста поделилась серией кадров, на одном из которых предстала, сидя в постели спиной к камере. Она позировала в черном комплекте нижнего белья, включавшем в себя бюстгальтер и трусы с принтом в виде крыльев.

На другом фото манекенщица позировала в укороченной черной толстовке и широких серых брюках с объемными накладными крыльями в стиле «ангелов» Victoria's Secret на спине.

В сентябре Айрис Лоу пришла на вечеринку на Неделе моды в обнажающем грудь платье.