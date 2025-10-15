Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:21, 15 октября 2025Ценности

Дочь Джуда Лоу опубликовала откровенное фото из постели

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу опубликовала фото в черном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lirisaw

Дочь британского актера Джуда Лоу модель и блогерша Айрис Лоу показала фанатам откровенное фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя наследница артиста поделилась серией кадров, на одном из которых предстала, сидя в постели спиной к камере. Она позировала в черном комплекте нижнего белья, включавшем в себя бюстгальтер и трусы с принтом в виде крыльев.

На другом фото манекенщица позировала в укороченной черной толстовке и широких серых брюках с объемными накладными крыльями в стиле «ангелов» Victoria's Secret на спине.

В сентябре Айрис Лоу пришла на вечеринку на Неделе моды в обнажающем грудь платье.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    Российского рэпера внесли в базу данных «Миротворца»

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Стало известно число жертв наводнений в Мексике

    Названы пять настораживающих признаков при общении с мужчинами на сайтах знакомств

    У летевшего из Европы самолета Boeing в небе отказал автопилот

    Дочь Джуда Лоу опубликовала откровенное фото из постели

    Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от матери в российском городе

    Германия купит у США оружие для Украины на сотни миллионов долларов

    Польша отказалась закупать оружие для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости