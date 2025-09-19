Ценности
19:43, 19 сентября 2025

Дочь Джуда Лоу пришла на вечеринку в обнажающем грудь платье

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу в откровенном платье пришла на вечеринку на Неделе моды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SplashNews.com / / Legion-media

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в откровенном виде пришла на вечеринку в рамках Недели моды в Лондоне. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

24-летнюю наследницу артиста запечатлели на выходе из ресторана Chiltern Firehouse. Она предстала перед камерами в черном мини-платье с прозрачными вставками на груди. При этом девушка отказалась от бюстгальтера — сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

Манекенщица выбрала для выхода в свет блестящие босоножки на каблуках золотистого оттенка. В макияже она сделала акцент на глаза, подчеркнув их черными стрелками, при этом на ее губах был нюдовый блеск.

Ранее в сентябре бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери Ирины Валуевой.

