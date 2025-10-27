Долги с россиян начнут взыскивать по-новому

aif: Налоговая сможет без суда взыскивать долги с россиян

С 1 ноября российские налоговики смогут без суда взыскивать долги с физических лиц и самозанятых. Об этом сообщило aif.ru со ссылкой на изменения в федеральный закон №287, которые вступят в силу начала следующего месяца.

Отмечается, что прежде такая процедура применялась лишь в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила касаются долгов по налогам, которые россияне рассчитывают сами.

Что касается нового механизма, то он предполагает, что сначала гражданина уведомят через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, портал Госуслуг или заказным письмом. После этого, у него будет 30 дней для того, чтобы оспорить эти требования. И если возражения не поступит, то налоговики спишут средства (с банковского счета, электронного кошелька или валютного вклада) без судебного решения. Кроме того, взыскание может быть наложено на имущество должника.