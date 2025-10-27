Radar: В Сербии столкнулись с нехваткой танкистов, для них снижены требования

В Сербии столкнулись с нехваткой танкистов, для них снижены требования, где не нужно окончание школы. Об этом пишет сербское издание Radar со ссылкой на требования Генерального штаба республики к рекрутам.

«Согласно новым правилам, требования к кандидату на должность водителя танка отсутствуют. Будущему водителю танка не требуется ни оконченное школьное образование, ни срочная служба в армии. Достаточно иметь водительское удостоверение категории "В"» — приводит издание требования военного ведомства Сербии.

Уточняется, что в требованиях также не прописано об обязательном прохождении военной службы. Главными условиями будет то, что кандидат должен быть моложе 30 лет, психически и физически здоров и иметь водительские права. Это означает нехватку кадров, пишет издание.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ от введения антироссийских санкций — ключевая причина, которая отдаляет республику от членства в Европейском союзе. По его словам, Белград придерживается политики военного нейтралитета, поскольку хочет быть честным с Россией, так и международного права.