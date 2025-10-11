Мир
18:55, 11 октября 2025Мир

Вучич назвал отдаляющую Сербию от членства в ЕС причину

Вучич: Евроинтеграцию Сербии замедляет отказ от санкций против России
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Отказ от введения антироссийских санкций — ключевая причина, отдаляющая Сербию от вступления в ЕС, считает президент страны Александр Вучич. Об этом он сказал в разговоре с изданием Informer.

Белград придерживается политики военного нейтралитета, поскольку хочет быть честным как с российской стороной, так и с международным правом, пояснил Вучич. В противном случае Сербия была бы уже в конце евроинтеграционного пути, убежден он.

По словам Вучича, экс-председатель Совета ЕС Шарль Мишель несколько раз просил его отказаться от авиасообщения с российскими городами — Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи. Однако страна не стала идти по этому пути, указал он. Она продолжила взаимодействовать с РЖД в рамках проекта модернизации железнодорожных путей до границы с Черногорией, сохранила отношения с другими российскими компаниями.

Также в интервью Informer Вучич признался, что разочарован тем фактом, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года. Он добавил, что рассчитывал на сохранение этих условий хотя бы до мая 2026 года.
Весной стало известно о продлении данного договора до конца сентября, хотя сербская сторона пыталась добиться заключения с «Газпромом» нового договора на льготных условиях на длительный период.

