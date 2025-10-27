Эрдоган обсудит со Стармером многомиллиардную сделку

РИА Новости: Турция и Британия обсудят поставки 40 истребителей Eurofighter

Турция и Великобритания могут подписать двустороннее соглашение о поставке Анкаре 40 истребителей Eurofighter. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, в понедельник, ожидается подписание соглашения о поставке Турции 40 истребителей 4,5 поколения Eurofighter. Первую партию из 20 самолетов поставят непосредственно с британского склада. Вторая партия, также состоящая из 20 самолетов, будет произведена специально для Турции», — передает агентство слова неназванного турецкого дипломатического источника.

Кроме того, источник РИА Новости заявил, что страны подпишут ряд соглашений, а также британский премьер-министр Кир Стармер и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступят с заявлением для прессы.

Ранее стало известно, что Стармер прибыл с визитом в Турцию, где у него запланированы переговоры с Эрдоганом о многомиллиардной сделке по продаже истребителей Eurofighter.