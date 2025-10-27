Экономика
07:22, 27 октября 2025

Готовность Индии покупать российский уголь оценили

Цивилев: Экспорт российского угля в Индию дойдет до 40 миллионов тонн
Кирилл Луцюк

Фото: Stoyan Vassev / Press service of Gazprom Neft / Reuters

Россия рассчитывает нарастить экспорт угля на индийский рынок. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что Индия относится к числу крупных потребителей российского угля. По его словам, к 20235 году эти поставки дойдут до 40 миллионов тонн.

До этого были опубликованы данные, согласно которым котировки энергетического угля в мире, и без того находившиеся на многолетних минимумах, в октябре продолжили падать. Причиной такой динамики стало отсутствия спроса. Эксперты полагают, что рынок стабилизируется до 2027 года. Поддержку ему окажет рост рост энергопотребления со стороны дата-центров.

Кроме того, есть прогнозы, что российский экспорт может найти поддержку со стороны запроса Индии на коксующийся уголь, так как эта страна БРИКС собралась нарастить производство стали до 300 миллионов тонн. А это потребует значительных поставок.

