Инстасамка объявила о планах сменить псевдоним

Певица Инстасамка заявила, что планирует сменить псевдоним

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, заявила о планах сменить сценическое имя. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Инстасамки через десять лет уже не будет. Я меняю имя свое и оставляю его в памяти всех людей», — объявила артистка.

Исполнительница заявила, что она устала от текущего псевдонима и хочет «идти дальше». Зотеева добавила, что часть ее нового имени — слово Money. Проект «Инстасамка» прекратит существование после выхода прощального альбома, в который певица планирует включить совместные треки с популярными российскими и зарубежными артистами.

