Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:43, 27 октября 2025Культура

Инстасамка объявила о планах сменить псевдоним

Певица Инстасамка заявила, что планирует сменить псевдоним
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, заявила о планах сменить сценическое имя. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Инстасамки через десять лет уже не будет. Я меняю имя свое и оставляю его в памяти всех людей», — объявила артистка.

Исполнительница заявила, что она устала от текущего псевдонима и хочет «идти дальше». Зотеева добавила, что часть ее нового имени — слово Money. Проект «Инстасамка» прекратит существование после выхода прощального альбома, в который певица планирует включить совместные треки с популярными российскими и зарубежными артистами.

Ранее Инстасамка ответила Ксении Собчак, которая обвинила артистку в доносах на коллег на фоне собственных неоднозначных треков в прошлом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

    Захарова оценила попытки Запада «порвать» российскую экономику

    Борющаяся с раком телеведущая раскрыла свой главный шок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости