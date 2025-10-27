Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

Певица Татьяна Куртукова заявила о желании отправиться в мировое турне

Российская певица Татьяна Куртукова рассказала о планах отправиться в мировой тур. Ее цитирует «Абзац».

«Если получится поехать в мировой тур, значит, обязательно туда отправимся», — заявила исполнительница хита «Матушка».

Известно, что песня «Матушка» была написана около десяти лет назад, но стала вирусной после перевыпуска в 2024 году. Дебютный сингл Куртуковой попал на верхние строчки стриминговых чартов и собрал миллионы прослушиваний по всему миру, а в социальных сетях иностранцы публиковали видео, на которых подпевали русскоязычному хиту.

Ранее сообщалось, что Куртукова попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Владельцы ресурса обвинили артистку в публичной поддержке Вооруженных сил России, а также в покушении на территориальную целостность Украины.