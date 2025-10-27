Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:24, 27 октября 2025Культура

Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

Певица Татьяна Куртукова заявила о желании отправиться в мировое турне
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская певица Татьяна Куртукова рассказала о планах отправиться в мировой тур. Ее цитирует «Абзац».

«Если получится поехать в мировой тур, значит, обязательно туда отправимся», — заявила исполнительница хита «Матушка».

Известно, что песня «Матушка» была написана около десяти лет назад, но стала вирусной после перевыпуска в 2024 году. Дебютный сингл Куртуковой попал на верхние строчки стриминговых чартов и собрал миллионы прослушиваний по всему миру, а в социальных сетях иностранцы публиковали видео, на которых подпевали русскоязычному хиту.

Ранее сообщалось, что Куртукова попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Владельцы ресурса обвинили артистку в публичной поддержке Вооруженных сил России, а также в покушении на территориальную целостность Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    В России признали невозможность отмены санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости