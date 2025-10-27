Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 27 октября 2025МирЭксклюзив

Канадский профессор рассказала о травле и допросе из-за вопроса Путину

Профессор Десаи рассказала о травле и допросе в Канаде после ее вопроса Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Профессор Университета Манитобы Радика Десаи рассказала о травле и допросе в Канаде после ее поездки на ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай», где она задала вопрос президенту России Владимиру Путину. Подробностями о произошедшем Десаи поделилась в интервью «Ленте.ру».

«После того как в 2023 году на заседании клуба "Валдай" я задала вопрос Путину о ситуации вокруг [приглашения в канадский парламент ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава] Хунки, меня четыре часа допрашивали в аэропорту после возвращения домой», — сообщила эксперт.

По словам Десаи, в ее адрес началась травля со стороны украинцев правых взглядов и других радикалов. Профессор отметила, что при этом получила и массу писем с поддержкой, где утверждалось, что она поступила правильно. В некоторых письмах также подчеркивалось, что бойцы времен Второй мировой войны «перевернулись бы в гробу, узнав, что парламент настолько глуп, что аплодировал нацисту».

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что он служил в дивизии СС «Галичина».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости