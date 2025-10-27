Канадский профессор рассказала о травле и допросе из-за вопроса Путину

Профессор Десаи рассказала о травле и допросе в Канаде после ее вопроса Путину

Профессор Университета Манитобы Радика Десаи рассказала о травле и допросе в Канаде после ее поездки на ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай», где она задала вопрос президенту России Владимиру Путину. Подробностями о произошедшем Десаи поделилась в интервью «Ленте.ру».

«После того как в 2023 году на заседании клуба "Валдай" я задала вопрос Путину о ситуации вокруг [приглашения в канадский парламент ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава] Хунки, меня четыре часа допрашивали в аэропорту после возвращения домой», — сообщила эксперт.

По словам Десаи, в ее адрес началась травля со стороны украинцев правых взглядов и других радикалов. Профессор отметила, что при этом получила и массу писем с поддержкой, где утверждалось, что она поступила правильно. В некоторых письмах также подчеркивалось, что бойцы времен Второй мировой войны «перевернулись бы в гробу, узнав, что парламент настолько глуп, что аплодировал нацисту».

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что он служил в дивизии СС «Галичина».