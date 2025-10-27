Мир
13:45, 27 октября 2025Мир

Китай отреагировал на испытание «Буревестника»

МИД: Китай обратил внимание на испытание Россией ракеты «Буревестник»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Китай обратил внимание на испытание Россией ракеты «Буревестник». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского лидера Владимира Путина о ракетных испытаниях.

Ранее об испытаниях «Буревестника» высказался президент США Дональд Трамп. «Я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления», — сказал он. По словам американского лидера, Россия не играет в игры с США, а США не играют в игры с Россией.

26 октября Путин сообщил о проведении решающих испытаний новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В связи с этим он поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.

