Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 27 октября 2025Экономика

Акции второй по величине российской нефтяной компании рухнули

Акции «Лукойла» на Мосбирже упали почти на 7 % с начала дня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С начала торгового дня в понедельник, 27 октября, акции «Лукойла», второй по объемам добычи нефтяной компании России, рухнули на Мосбирже почти на семь процентов, до 5243 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За последнюю неделю они потеряли уже около 20 процентов стоимости, а с максимумов этого года подешевели на треть. Поводом для такой динамики за последние дни стали санкции США.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп отменил саммит с президентом России Владимиром Путиным, который должен был состояться в Будапеште, а также одобрил первые для себя санкции в отношении Москвы. Они коснулись двух крупнейших компаний российского нефтяного сектора.

На этом фоне, в также в связи с принятием 19-го пакета санкций Евросоюза российский фондовый рынок обновил годовой минимум. Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года опустился ниже 2 500 пунктов, хотя в надежде на переговоры поднимался выше 2750 пунктов.

Ранее стало известно, что индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией для изучения последствий продолжения сотрудничества, а ряд китайских госкомпаний уже приостановили закупки углеводородов. В том числе речь идет о таких гигантах отрасли, как PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о первом окружении ВСУ в районе Красноармейска с начала СВО

    Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

    Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

    С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

    Российский золотодобытчик вывел более сотни миллиардов рублей за границу

    Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост

    В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»

    20-летний россиянин произнес код «сотруднику почты» и лишился квартиры

    Российский программист получил десять лет колонии за мошенничество в сети

    В российском городе автомобиль въехал в остановку и сбил четырех человек. Сидевший за рулем мигрант оказался на свободе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости