27 октября 2025

Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

Анна Щербакова
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Хабаровском крае мигрант на такси сбил катавшихся на питбайке школьников. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, иностранец разворачивался в районе базы отдыха «Заимка» на улице Ломоносова и врезался в мотоцикл.

16-летний юноша за рулем сломал руку, его 12-летний пассажир от удара пробил голову, поскольку был без защитного шлема.
Из-за открытой черепно-мозговой травмы у несовершеннолетнего произошла остановка сердца.

Оказавшийся в этом районе спасатель смог реанимировать учащегося. После этого обоих школьников доставили в больницу. Их родителям был выписан административный штраф.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападении на 14-летнего школьника. Иностранный гражданин схватил мальчика за горло в подъезде дома и отобрал у него телефон.

