Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

В Хабаровском крае мигрант на такси сбил катавшихся на питбайке школьников

В Хабаровском крае мигрант на такси сбил катавшихся на питбайке школьников. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, иностранец разворачивался в районе базы отдыха «Заимка» на улице Ломоносова и врезался в мотоцикл.

16-летний юноша за рулем сломал руку, его 12-летний пассажир от удара пробил голову, поскольку был без защитного шлема.

Из-за открытой черепно-мозговой травмы у несовершеннолетнего произошла остановка сердца.

Оказавшийся в этом районе спасатель смог реанимировать учащегося. После этого обоих школьников доставили в больницу. Их родителям был выписан административный штраф.

