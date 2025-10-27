Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:03, 27 октября 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с оплатой аренды жилья

МВД сообщило о новой схемы мошенничества с оплатой аренды жилья
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян с оплатой аренды жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве предупредили, что аферисты под видом собственников квартир стали просить съемщиков жилья оплатить аренду якобы по новым реквизитам. После того, как квартиранты переводят деньги, связь с «арендодателями» сразу же обрывается.

В связи с этим россиянам рекомендовали оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, которые лично согласованы с собственником жилья. Помимо этого в ведомстве посоветовали всегда уточнять изменения в платежных данных напрямую, в том числе посредством звонка арендодателю.

Ранее 81-летняя жительница Благовещенска поддалась уговорам телефонных аферистов и потеряла жилье. Впервые с мошенниками пенсионерка столкнулась в июле. Тогда доверчивость стоила женщине больше 600 тысяч рублей. В сентябре злоумышленники вновь вышли на амурчанку. На этот раз они рекомендовали женщине в целях собственной безопасности заключить фиктивную сделку по продаже жилплощади.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе высказались о вероятности скорого краха России

    В США призвали предотвратить сближение России и Китая

    В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

    Умер «самый красивый мальчик ХХ века»

    Открыт легкий путь улучшения самочувствия

    В Московском зоопарке спасли жизнь летучей мыши

    Забор на границе Финляндии с Россией стал туристической достопримечательностью

    На Западе порассуждали о цели ударов Украины по гражданским объектам в России

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян с оплатой аренды жилья

    Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости