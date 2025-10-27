Мошенники придумали новую схему обмана россиян с оплатой аренды жилья

МВД сообщило о новой схемы мошенничества с оплатой аренды жилья

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян с оплатой аренды жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве предупредили, что аферисты под видом собственников квартир стали просить съемщиков жилья оплатить аренду якобы по новым реквизитам. После того, как квартиранты переводят деньги, связь с «арендодателями» сразу же обрывается.

В связи с этим россиянам рекомендовали оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, которые лично согласованы с собственником жилья. Помимо этого в ведомстве посоветовали всегда уточнять изменения в платежных данных напрямую, в том числе посредством звонка арендодателю.

Ранее 81-летняя жительница Благовещенска поддалась уговорам телефонных аферистов и потеряла жилье. Впервые с мошенниками пенсионерка столкнулась в июле. Тогда доверчивость стоила женщине больше 600 тысяч рублей. В сентябре злоумышленники вновь вышли на амурчанку. На этот раз они рекомендовали женщине в целях собственной безопасности заключить фиктивную сделку по продаже жилплощади.

