03:55, 27 октября 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Собянин: ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, летевший к Москве
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он. Таким образом, количество атаковавших столицу России беспилотников после полуночи достигло 30.

На фоне беспилотных атак в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Эта мера подразумевает установку ограничений на вылет и прием самолетов.

