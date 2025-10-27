Экономика
18:07, 27 октября 2025Экономика

Официальный курс рубля резко вырос

Официальный курс доллара упал ниже 79 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 28 октября, резко снизился до уровня менее 79 рублей, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка.

Рубль укрепился к доллару с 80,97 до 78,98. Также значительно вырос курс российской валюты и к европейской, упавшей на 2,06 рубля, до 92,02.

На рынке Forex доллар доходил в понедельник до 78,4 рубля. О его значительном ослаблении сообщалось ранее.

В целом рубль, несмотря на колебания курсов, попал в лидеры среди мировых валют в 2025 году по темпам роста. По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, укрепившись к доллару на 40 процентов, валюта РФ стала в текущем году самой успешной. Помимо этого, глава ВТБ Алексей Костин отмечал, что значимость курса доллара для россиян сейчас снижается.

