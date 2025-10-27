Официальный курс рубля резко вырос

Официальный курс доллара упал ниже 79 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 28 октября, резко снизился до уровня менее 79 рублей, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка.

Рубль укрепился к доллару с 80,97 до 78,98. Также значительно вырос курс российской валюты и к европейской, упавшей на 2,06 рубля, до 92,02.

На рынке Forex доллар доходил в понедельник до 78,4 рубля. О его значительном ослаблении сообщалось ранее.

В целом рубль, несмотря на колебания курсов, попал в лидеры среди мировых валют в 2025 году по темпам роста. По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, укрепившись к доллару на 40 процентов, валюта РФ стала в текущем году самой успешной. Помимо этого, глава ВТБ Алексей Костин отмечал, что значимость курса доллара для россиян сейчас снижается.