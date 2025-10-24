Костин рассказал об уходящем из нашей жизни долларе

Костин: Постепенно привыкаем к тому, что доллар уходит из нашей жизни

Значимость курса доллара для россиян сейчас снижается, заявил глава ВТБ Алексей Костин, выступая 24 октября на конференции «Менеджмент будущего» в Санкт-Петербурге. Его слова приводит пресс-служба кредитной организации.

По словам топ-менеджера, в нашей стране «еще недавно любая бабушка знала курс доллара на утро», но теперь «мы постепенно привыкаем к тому, что доллар уходит из нашей жизни». Отметив, что такой интерес к иностранной валюте «не типичен» для граждан, поскольку они обычно живут в своей собственной, Костин предположил, что «крупнейшие игроки и дальше будут использовать свои валюты».

Ранее он не раз отмечал, что курс слишком укрепившегося в 2025 году рубля «высоковат и плохо отражается на бюджете». В начале сентября, отвечая на вопрос о справедливом курсе нацвалюты, Костин предполагал, что об этом лучше спросить экспортеров, но уровень в 90 рублей «был бы не перебор».

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 25-27 октября, составляет 80,97 рубля, евро — 94,08.