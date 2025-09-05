Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 5 сентября 2025Экономика

Костин ответил на вопрос о справедливом курсе рубля

Костин заявил, что нынешний курс рубля плохо отражается на бюджете
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банк России и Минфин могли бы за счет мер, включая продажу валюты, «подрегулировать» курс рубля, поскольку сейчас он «высоковат и плохо отражается на бюджете». Такую точку зрения в интервью РБК высказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Я не очень понимаю, что отражает этот курс наш на самом деле», — подчеркнул топ-менеджер. Отвечая на вопрос о справедливом курсе нацвалюты, он отметил, что об этом лучше спросить экспортеров, но уровень в 90 рублей «был бы не перебор».

Костин не впервые указывает на то, что нынешнее укрепление курса рубля не идет на пользу экономике. В июне при немного более крепком, чем сейчас, курсе он в том числе обращал внимание на то, что речь идет об определенных рисках для российского ВВП.

Ранее на этой неделе российские информагентства со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, сообщили, что на фоне более быстрого, чем ожидалось, замедления экономики страны, дефицит федерального бюджета в 2025 году может превысить заложенные текущие уровни, которые до этого уже пересматривали в мае-июне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    В российском регионе нашли очень редкое краснокнижное растение

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости