Костин ответил на вопрос о справедливом курсе рубля

Костин заявил, что нынешний курс рубля плохо отражается на бюджете

Банк России и Минфин могли бы за счет мер, включая продажу валюты, «подрегулировать» курс рубля, поскольку сейчас он «высоковат и плохо отражается на бюджете». Такую точку зрения в интервью РБК высказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Я не очень понимаю, что отражает этот курс наш на самом деле», — подчеркнул топ-менеджер. Отвечая на вопрос о справедливом курсе нацвалюты, он отметил, что об этом лучше спросить экспортеров, но уровень в 90 рублей «был бы не перебор».

Костин не впервые указывает на то, что нынешнее укрепление курса рубля не идет на пользу экономике. В июне при немного более крепком, чем сейчас, курсе он в том числе обращал внимание на то, что речь идет об определенных рисках для российского ВВП.

Ранее на этой неделе российские информагентства со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, сообщили, что на фоне более быстрого, чем ожидалось, замедления экономики страны, дефицит федерального бюджета в 2025 году может превысить заложенные текущие уровни, которые до этого уже пересматривали в мае-июне.