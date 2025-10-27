Операция по задержанию подозреваемого в госизмене россиянина попала на видео

ФСБ показала задержание финансировавшего ВСУ жителя Запорожской области

Операция по задержанию подозреваемого в госизмене жителя Запорожской области попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ».

На видео показано, как сотрудники ФСБ окружили частный дом и задержали фигуранта. Правоохранители надели на него наручники, завязали глаза и вывели из дома.

Ранее сообщалось, что задержанный с 2023 по 2025 год переводил деньги на счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). По ходатайству следствия на время расследования уголовного дела обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.