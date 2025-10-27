Силовые структуры
10:01, 27 октября 2025Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Запорожской области

В Запорожской области задержали финансировавшего ВСУ мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Запорожской области задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, задержанный с 2023 по 2025 год переводил деньги на счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). По ходатайству следствия на время расследования уголовного дела обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

9 октября сообщалось, что Верховный суд России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

