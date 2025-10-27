ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Запорожской области

В Запорожской области задержали финансировавшего ВСУ мужчину

В Запорожской области задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, задержанный с 2023 по 2025 год переводил деньги на счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). По ходатайству следствия на время расследования уголовного дела обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

9 октября сообщалось, что Верховный суд России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.