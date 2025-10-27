Влияние поставки французских истребителей ВСУ на ход СВО оценили

Генерал-майор Попов: ВСУ будут использовать истребители Mirage как средство ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать истребители Mirage, которые Киеву пообещали власти Франции, как средство противовоздушной обороны (ПВО). Так влияние поставок этого вооружения ВСУ на ход боевых действий оценил генерал-майор в отставке Владимир Попов, его слова приводит портал Aif.ru.

По мнению Попова, Украина не станет рисковать и не будет задействовать эти французские самолеты для воздушных боев с российскими летчиками, и в целом Mirage не сильно повлияют на ход специальной военной операции (СВО).

«Повлиять на ситуацию в зоне СВО Mirage не смогут (...) [Mirage] будут работать в системе ПВО для перехвата наших "Гераней", крылатых ракет типа Х-101», — подытожил военный эксперт.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage, параллельно призвав «усилить давление» на Россию.