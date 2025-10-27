Россия
17:26, 27 октября 2025Россия

Ожидавшему такси россиянину проломили голову возле ресторана

В Новосибирске ожидавшему такси мужчине проломили голову возле ресторана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Новосибирске мужчине, ожидавшему такси с другом возле ресторана «Магадан», проломили голову. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Супруга россиянина рассказала, что он в минувшую пятницу праздновал день рождения товарища. Когда застолье завершилось, горожанин с другом вышли на улицу и вызвали машину, чтобы отправится по домам.

Жена отметила, что супруг в тот вечер выпивал, но держался на ногах. «Те нападавшие тоже были гостями ресторана. Как я поняла, у них завязалась словесная перепалка, которая потом переросла в избиение», — пояснила женщина.

На камеры видеонаблюдения попала потасовка. Супруга пытается разобраться, были ли нападавшие в тот вечер в ресторане. Сотрудники заведения пояснили, что камеры внутри здания у них не работали из-за технического сбоя.

Семья пострадавшего обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Ульяновской области избил жену и выбил ей зубы ногой.

