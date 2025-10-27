Бывший СССР
Пашинян рассказал о совместном рекорде Армении и Азербайджана

Пашинян заявил об отсутствии потерь среди военных на границе с Азербайджаном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии потерь среди военных за год и восемь месяцев на границе республики с Азербайджаном. Об этом он рассказал во время обсуждения проекта бюджета парламентом страны на 2026 год, трансляцию вело агентство Armenpress на YouTube-канале.

«В истории нашей независимости у нас никогда не было такого года и восьми месяцев», — объявил Пашинян.

Глава кабмина добавил, что впервые после парафирования мирного договора между Арменией и Азербайджаном обсуждение бюджета страны происходит в условиях мира.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что Армения не знакома со значением явления «мир». По его словам, страна жила в условиях конфликта с момента обретения независимости.

