Пашинян назвал «мир» незнакомым для Армении явлением

Пашинян: Армения не знакома со значением явления «мир»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Армения не знакома со значением явления «мир». Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время обсуждения проекта бюджета парламентом страны на 2026 год, трансляцию вело агентство Armenpress на YouTube-канале.

Так он высказался о нормализации отношений Армении с соседним Азербайджаном, с которым республика находилась в состоянии конфликта с конца 1980-х годов. Политик также призвал заботиться о мире с Баку и продолжать его институциализировать.

«Мы также должны принять ситуацию, что мир является для нас незнакомым явлением. Республика Армения не знакома с тем, что означает мир, потому что Республика Армения находится в состоянии конфликта с первого дня своей независимости...» — заявил Пашинян.

Ранее армянский премьер в беседе со школьниками и студентами представил идеологию «реальной Армении». Он противопоставляет концепцию «реальной» Армении «великой», говоря о необходимости отказа от территориальных утрат прошлого в пользу экономического развития страны.

