Пашинян представил идеологию «реальной Армении»

Пашинян в беседе со школьниками представил идеологию «реальной Армении»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе со школьниками и студентами представил идеологию «реальной Армении». Об этом пишет издание Armenpress в своем Telegram-канале.

«Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с группой студентов и школьников административного района Арабкир города Еревана, в ходе которой представил идеологию Реальной Армении», — говорится в сообщении. Пашинян также ответил на вопросы различий концепций «исторической» и «реальной» Армении.

Дискуссия о концепциях «великой» и «реальной» Армении активно ведется в обществе республики, в особенности после окончания конфликта в Нагорном Карабахе (армянское название — Арцах). Пашинян противопоставляет концепцию «реальной» Армении «великой», говоря о необходимости отказа от территориальных утрат прошлого в пользу экономического развития страны.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционный политик Светлана Тихановская отказалась от поездки в Армению. Она объяснила это вопросом безопасности.

