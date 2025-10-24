Бывший СССР
Тихановская отказалась посещать стремящуюся в ЕС страну

Тихановская отказалась от поездки в Армению из-за отказа Литвы в охране
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционный политик Светлана Тихановская отказалась от поездки в Армению. Об этом сообщает издание «Наша Нива» в Telegram-канале.

«Это было непростое решение», — прокомментировал ситуацию советник белорусского оппозиционера. Отмечается, что такой выбор был сделан из-за отказа Литвы в охране Тихановской за рубежом.

Об этом стало известно 7 октября. Ранее за охрану Тихановской отвечала Служба охраны руководства страны. Теперь же эта обязанность перейдет к Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил отъезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской из страны.

