Посол заявил о «кусающих локти» южнокорейских компаниях после ухода из России

Посол Зиновьев заявил, что уход южнокорейских компаний из России был болезненным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Ушедший из России южнокорейский бизнес понес крайне болезненные убытки, заставив покинувших страну предпринимателей «кусать локти». Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают», — сказал он. Дипломат отметил, что в целом отношение к России в корейском обществе остается доброжелательным и конструктивным, несмотря на преобладание повестки западных медиа и санкционную политику.

Ранее сообщалось, что импорт в Россию автомобилей с пробегом из Южной Кореи вырос почти вдвое. Самыми популярными за полгода стали машины Kia местного производства — их ввезли 17 270 штук, в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Чуть менее востребованы машины BMW — 12 356 единиц, их число выросло втрое, а также Hyundai — 9278 машин и рост в 1,7 раза.

