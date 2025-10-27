Посол заявил о «кусающих локти» южнокорейских компаниях после ухода из России

Посол Зиновьев заявил, что уход южнокорейских компаний из России был болезненным

Ушедший из России южнокорейский бизнес понес крайне болезненные убытки, заставив покинувших страну предпринимателей «кусать локти». Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают», — сказал он. Дипломат отметил, что в целом отношение к России в корейском обществе остается доброжелательным и конструктивным, несмотря на преобладание повестки западных медиа и санкционную политику.

Ранее сообщалось, что импорт в Россию автомобилей с пробегом из Южной Кореи вырос почти вдвое. Самыми популярными за полгода стали машины Kia местного производства — их ввезли 17 270 штук, в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Чуть менее востребованы машины BMW — 12 356 единиц, их число выросло втрое, а также Hyundai — 9278 машин и рост в 1,7 раза.