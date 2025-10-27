Из жизни
04:01, 27 октября 2025Из жизни

Пожилой мужчина хранил дома скелет отца из-за бедности

Japan Today: Пожилой японец из Хоккайдо хранил дома скелет отца из-за бедности
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии сотрудники социальной службы обнаружили в доме пожилого мужчины из префектуры Хоккайдо скелет его отца. Об этом сообщает Japan Today.

Проверить дом 61-летнего Масахико Ичидзе решили после того, как выяснилось, что живший с ним 91-летний отец Такэси долгое время ни с кем не выходил на связь. Сотрудники соцслужбы обнаружили в одном из помещений частично скелетированные останки Такэси.

Прибывшим сотрудникам полиции Масахико объяснил, что хранил скелет отца из-за бедности. «Я не оповестил полицию и пожарных, потому что у меня не было денег на похороны», — объяснил японец.

Представители властей забрали останки на экспертизу.

Ранее сообщалось, что во Франции прошел суд над психически больной женщиной, которая три месяца скрывала останки пожилого соседа. Полиция прибыла в дом француженки после того, как соседи пожаловались на невыносимый запах.

