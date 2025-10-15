Из жизни
00:31, 15 октября 2025Из жизни

Женщина три месяца жила с мумией соседа без головы

Во Франции женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во Франции прошел суд над психически больной женщиной, которая три месяца скрывала останки пожилого соседа. Об этом сообщает La Provence.

Расследование в отношении Лилу Дж. (такой псевдоним обвиняемой дала пресса) началось в августе 2020 года. Тогда соседи Лилу пожаловались ее опекуну на невыносимый запах, исходящий из ее квартиры. Он заказал клининговый сервис, его сотрудники и совершили жуткую находку.

Источником зловония оказалась мумия пожилого мужчины без головы, спрятанная в диване-кровати. Полиция выяснила, что останки принадлежали 60-летнему Паскалю Б. — соседу Лилу по квартире. Расследование показало, что его не стало весной 2020 года по естественным причинам, и женщина решила продолжить с ним жить.

Сначала Лилу хотела оставить Паскаля в сидячем состоянии, но вскоре из-за серьезной степени разложения у него отвалилась голова. Тогда женщина отказалась от этой идеи, сложила его останки в диван-кровать, как в гробницу, и выбросила голову в мусор.

Поскольку Лилу страдала от шизофрении и биполярного расстройства, суд приговорил ее к четырем месяцам условно.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину, который десять лет жил в квартире со скелетом матери. По его словам, так вышло, поскольку он не смог позвонить в полицию и скорую помощь из-за социофобии.

