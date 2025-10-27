Мир
Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

Да Силва скажет Трампу, что может помочь закончить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Imago / Ton Molina / Globallookpress.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что скоро скажет президенту США Дональду Трампу о готовности помочь урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я еще не говорил [Трампу], но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости», — сказал он.

По словам бразильского лидера, конфликт тянется уже три года, при этом президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский знают, чего хотят.

Он подчеркнул, что все это осталось только перенести за стол переговоров, потому что пришло время завершить этот конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин на встрече с Трампом в Анкоридже подтвердил готовность Москвы принять план США по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат отметил, что Кремль хочет двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе.

