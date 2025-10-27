Пьяная россиянка выгнала ребенка без обуви на улицу в мороз

В Магадане женщина выгнала на мороз 11-летнего ребенка без обуви

В Магадане женщина в состоянии алкогольного опьянения выгнала ребенка на улицу в мороз без обуви. Об этом сообщило управление МВД в Telegram-канале.

Россиянка, как сообщается, выгнала 11-летнего сына на улицу босым 16 октября. Об этом полицейским сообщила очевидица — она рассказала, что из квартиры на улице Гагарина выбежал заплаканный ребенок без обуви и попросил о помощи.

«Выяснилось, что мать 11-летнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяла недопустимые методы воспитания. В квартире также находился ее второй пятимесячный сын», — говорится в сообщении министерства.

По информации МВД, у женщины изъяли двух детей. Пятимесячного младенца поместили в дом малютки, его старшего 11-летнего брата — в дом ребенка. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края родители выгнали шестилетнего сына голым на улицу в 20-градусный мороз в воспитательных целях. Мальчик пояснил очевидице случившегося, что родители находятся дома и запрещают ему заходить.