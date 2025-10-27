Мир
Раскрыта связанная с Россией просьба Трампа к Си Цзиньпину

Постпред при НАТО Уитакер: Трамп обсудит с Си Цзиньпином усиление давления на РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Xinhua / Xie Huanchi / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР Си Цзиньпина усилить давление на Россию для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«У них есть много тем для обсуждения. Главное, чтобы Китай оказался среди тех, кто надавит на Россию, чтобы закончилась война», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что может обсудить на встрече с председателем КНР вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее в четверг, 30 октября.

