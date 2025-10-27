Раскрыты итоги переговоров Лаврова с главой МИД КНДР

В МИД РФ подвели итоги встречи Лаврова с министром иностранных дел КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров обсудили международную ситуацию и выразили общее мнение, что причиной роста международной напряженности являются агрессивные действия США и их союзников. Об этом сообщает МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подвело итоги прошедшей встречи, отметив, что министры подтвердили твердую приверженность «выполнению положений подписанного лидерами двух стран [президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном] по итогам Пхеньянского саммита Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве».

Также российская сторона выразила полную поддержку мер, предпринимаемых руководством КНДР «с целью защиты суверенитета и обеспечения безопасности страны».

Ране Цой Сон Хи встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. По данным пресс-службы, Путин попросил главу МИД КНДР передать наилучшие пожелания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Состояние отношений Москвы и Пхеньяна Путин оценил фразой «все идет по плану».