Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 27 октября 2025Мир

Раскрыты итоги переговоров Лаврова с главой МИД КНДР

В МИД РФ подвели итоги встречи Лаврова с министром иностранных дел КНДР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров обсудили международную ситуацию и выразили общее мнение, что причиной роста международной напряженности являются агрессивные действия США и их союзников. Об этом сообщает МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство подвело итоги прошедшей встречи, отметив, что министры подтвердили твердую приверженность «выполнению положений подписанного лидерами двух стран [президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном] по итогам Пхеньянского саммита Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве».

Также российская сторона выразила полную поддержку мер, предпринимаемых руководством КНДР «с целью защиты суверенитета и обеспечения безопасности страны».

Ране Цой Сон Хи встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. По данным пресс-службы, Путин попросил главу МИД КНДР передать наилучшие пожелания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Состояние отношений Москвы и Пхеньяна Путин оценил фразой «все идет по плану».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске

    Эрдоган обсудит со Стармером многомиллиардную сделку

    Во Франции призвали к выходу из ЕС

    Такер Карлсон назвал Путина самым популярным в мире лидером

    Мужчинам раскрыли неочевидные причины отсутствия бороды

    В Бурятии установили самый большой буддистский молитвенный барабан в республике

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор дал одно обещание

    Раскрыты итоги переговоров Лаврова с главой МИД КНДР

    Две женщины спрятали 68 черепах под юбками и попались таможенникам в порту

    Мэр российского города объяснил засоры в канализации неумением пользоваться унитазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости