Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, Путин попросил главу МИД КНДР передать наилучшие пожелания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Состояние отношений Москвы и Пхеньяна Путин оценил фразой «все идет по плану».

«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития», — добавил российский лидер, напомнив о своих переговорах с Ким Чен Ыном в Китае.

Ранее Цой Сон Хи провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.