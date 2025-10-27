Мир
В Москве начались переговоры Лаврова с главой МИД КНДР

Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи начали переговоры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского МИД заявил, что намерен обсудить с коллегой двусторонние отношения и ситуацию в мире. «Обязательно обсудим международную ситуацию, ситуацию в вашем регионе, в целом в Евразии и наше тесное взаимодействие, координацию наших шагов в Организации Объединенных Наций и на других многосторонних площадках», — сказал дипломат.

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын высказывался о дружбе страны с Россией, находящейся на пике. До этого Ким Чен Ын встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

