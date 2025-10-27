Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ показал их в лучшем качестве

Командир ВСУ Манько повторно опубликовал фото секретных фронтовых карт

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько, ранее случайно раскрывший секретные фронтовые карты, повторно опубликовал их в лучшем качестве. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Вот, кому сильно хочется рассматривать», — говорится в комментарии, к которому приложена фотография штабной карты красноармейского направления, а также восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

Отмечается, что на фотографии представлены данные из системы ситуационной осведомленности Delta, сведения из которой, согласно украинским законам, подпадают под гриф «только для служебного пользования».

В первый раз Манько опубликовал секретные карты в TikTok. В десятиминутном ролике украинский офицер рассказывает об обстановке на фронте на фоне штабной карты.