Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

Врач Шаповаленко заявила, что тяжесть в животе может быть симптомом рака
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maya Labs / Shutterstock / Fotodom

Врач, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала четыре повода обратиться к гастроэнтерологу, чтобы исключить онкологическое заболевание желудка. Выпуск с советом специалистки доступен на платформе «Смотрим».

В передаче речь шла о раке желудочно-кишечного тракта, который на первых стадиях может не иметь специфических симптомов. Однако, по словам Шаповаленко, болезнь можно распознать по некоторым проявлениям, например, по тяжести в верхней части живота, отсутствию аппетита, быстрой утомляемости и резкой потере веса.

Врач заявила, что в случае, если у человека возник один из симптомов, следует насторожиться и быстро записаться на гастроскопию.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала поводы срочно обратиться к врачу при насморке. По ее словам, к специалисту нужно идти, если заложенность носа не проходит больше недели.

