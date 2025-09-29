Малышева назвала поводы срочно обратиться к врачу при насморке

Малышева призвала обращаться к врачу при насморке, который длится больше недели

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала тревожные признаки, которые могут возникнуть при насморке и потребовать срочного обращения к специалисту. Веские поводы посетить врача она перечислила в эфире программы «Жить здорово!», выпуск который доступен на сайте Первого канала.

Малышева призвала россиян обращаться к врачу в случае, если насморк длится больше недели. Также, по ее словам, поводом для беспокойства должны стать носовые кровотечения, боль в области носовых пазух, заложенность только одной ноздри и потеря обоняния.

Насторожиться следует и при насморке, который возник после травмы головы, отметила ведущая. Кроме того, Малышева посоветовала тем, кто столкнулся с насморком, обратить внимание на шейные лимфоузлы: если они увеличены, то нужно срочно записаться на прием к врачу.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» дала совет храпящим людям. Ведущая предложила им пройти один метод диагностики.