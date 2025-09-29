Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:35, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала поводы срочно обратиться к врачу при насморке

Малышева призвала обращаться к врачу при насморке, который длится больше недели
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала тревожные признаки, которые могут возникнуть при насморке и потребовать срочного обращения к специалисту. Веские поводы посетить врача она перечислила в эфире программы «Жить здорово!», выпуск который доступен на сайте Первого канала.

Малышева призвала россиян обращаться к врачу в случае, если насморк длится больше недели. Также, по ее словам, поводом для беспокойства должны стать носовые кровотечения, боль в области носовых пазух, заложенность только одной ноздри и потеря обоняния.

Насторожиться следует и при насморке, который возник после травмы головы, отметила ведущая. Кроме того, Малышева посоветовала тем, кто столкнулся с насморком, обратить внимание на шейные лимфоузлы: если они увеличены, то нужно срочно записаться на прием к врачу.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» дала совет храпящим людям. Ведущая предложила им пройти один метод диагностики.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Главу управления Росгвардии Северной Осетии задержали за взятки

    Стало известно о смерти на СВО троих родных братьев в течение года

    Создателя Fifa, Battlefield и The Sims продали за 55 миллиардов

    В офисе Зеленского анонсировали соглашение с США о поставках оружия Украине

    Принц Гарри обвинил придворных короля Карла III в саботаже

    Москвичам назвали новые сроки прихода снегопадов

    На Украине обеспокоились ростом числа русскоговорящих граждан

    Трамп принял в Белом доме иностранного лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости