Россиянам рассказали о выплате зарплат раньше срока в ноябре

Депутат Бессараб: Зарплаты и пособия в ноябре выплатят раньше из-за праздников

Выплаты по пособиям и зарплаты, которые россияне должны были получить в праздничные дни с 1 по 4 ноября, начнут выдавать досрочно в последний рабочий день. Об этом согражданам напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит РИА Новости.

В случае, если день выплаты приходится на выходной или праздник, то работодатель со своей стороны обязан осуществить выплату в последний рабочий день. Таким же образом должны поступить с пенсионными выплатами и пособиями, пояснила парламентарий.

«Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно», — сообщила Бессараб.

В преддверии новой рабочей недели россиянам напомнили про грядущую шестидневку. Как объяснил депутат Госдумы Александр Якубовский, это связано с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября.

