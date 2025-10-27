Россияне бросились за одним видом косметики

«Ромир»: Уходовую косметику хотя бы раз покупали почти 90 процентов россиян

В России растет спрос населения на уходовую косметику. Это показало исследование, проведенное холдингом «Ромир».

По его данным, хотя бы одну покупку за прошедший год совершили 88 процентов россиян. При этом растет и активность потребителей. Если сравнивать с данными за прошлый год, то в 2025-м частота покупок выросла на десять процентов.

Отмечается также, что изменился и возраст граждан, впервые покупающих косметику. Если в 2019 году он составлял 17 лет, то теперь опустился до 14 лет. При этом знакомство с категорией теперь начинается не с декоративной, а с уходовой косметики, и точкой входа выступает покупка через онлайн-канал.

По данным китайского Госстата, поставки косметики из КНР в Россию резко выросли с начала 2025 года. С января по сентябрь импорт увеличился в 1,6 раза, до 115,4 миллиона долларов. Самыми популярными оказались средства для ухода за кожей, гигиены полости рта, макияжа глаз и губ.