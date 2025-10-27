Россияне попробовали сладость и пожаловались на диарею

Shot: Россияне пожаловались на диарею после употребления зефира Neo Botanica

Россияне попробовали одну сладость и пожаловались на диарею. По данным Telegram-канала «Shot Проверка», самочувствие у граждан ухудшилось после употребления зефира без сахара от торговой марки Neo Botanica.

Подписчики в беседе с изданием отметили, что них появились дикое вздутие, боли в животе и диарея. У некоторых жителей России симптомы держались несколько часов — не спасали даже лекарства. Ощущения, по оценкам покупателей, сопоставимы с пищевым отравлением.

Потребители признались, что сначала не грешили на продукт. Затем некоторые попробовали зефир снова. И, по словам подписчиков, возникли те же симптомы.

Как утверждает Shot, в составе зефира Neo Botanica присутствует мальтит — натуральный подсластитель. Данное вещество оказывает слабительное действие и может вызвать диарею.

Производитель на этикетке указал, что рекомендованная суточная доза для взрослого человека — 1-1,5 зефира.

