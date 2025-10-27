Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 27 октября 2025Россия

Россияне попробовали сладость и пожаловались на диарею

Shot: Россияне пожаловались на диарею после употребления зефира Neo Botanica
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Россияне попробовали одну сладость и пожаловались на диарею. По данным Telegram-канала «Shot Проверка», самочувствие у граждан ухудшилось после употребления зефира без сахара от торговой марки Neo Botanica.

Подписчики в беседе с изданием отметили, что них появились дикое вздутие, боли в животе и диарея. У некоторых жителей России симптомы держались несколько часов — не спасали даже лекарства. Ощущения, по оценкам покупателей, сопоставимы с пищевым отравлением.

Потребители признались, что сначала не грешили на продукт. Затем некоторые попробовали зефир снова. И, по словам подписчиков, возникли те же симптомы.

Как утверждает Shot, в составе зефира Neo Botanica присутствует мальтит — натуральный подсластитель. Данное вещество оказывает слабительное действие и может вызвать диарею.

Производитель на этикетке указал, что рекомендованная суточная доза для взрослого человека — 1-1,5 зефира.

Ранее в Москве осудили владельца палаток с шаурмой, где отравились люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Меньшова не поверила в искренность Пугачевой

    На фоне отключений света на Украине подорожали генераторы

    Литва закроет границу с Белоруссией на неопределенный срок

    Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости