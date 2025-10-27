Силовые структуры
Россиянин тайно снимал в ванной голых падчериц

В Петербурге тайно снимавший падчериц в ванной мужчина написал явку с повинной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержан 40-летний местный житель, который тайно снимал голых падчериц, пока те мылись в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фигурант — сотрудник магазина электротехники. Он установил скрытую камеру в упаковку из-под крема. Он уже написал явку с повинной. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

По данным канала, микрокамеру с картой памяти в упаковке из-под крема в ванной обнаружила старшая падчерица мужчины. Она обратилась в полицию. По ее словам, камера могла находиться в ванной долго. За это время она снимала контент не только с ее участием, но и с участием ее несовершеннолетней сестры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали водителя трамвая, снимавшего порно с девочкой.

