Россиянин тайно снимал в ванной голых падчериц

В Петербурге тайно снимавший падчериц в ванной мужчина написал явку с повинной

В Санкт-Петербурге задержан 40-летний местный житель, который тайно снимал голых падчериц, пока те мылись в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фигурант — сотрудник магазина электротехники. Он установил скрытую камеру в упаковку из-под крема. Он уже написал явку с повинной. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

По данным канала, микрокамеру с картой памяти в упаковке из-под крема в ванной обнаружила старшая падчерица мужчины. Она обратилась в полицию. По ее словам, камера могла находиться в ванной долго. За это время она снимала контент не только с ее участием, но и с участием ее несовершеннолетней сестры.

