ВС России наступают на флангах Северска, окружая город

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают окружение Северска на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские силы наступают на флангах украинской группировки в Северске», — рассказал источник канала.

Отмечается, что таким образом создается угроза оперативного окружения украинских сил в городе, а сам штурм населенного пункта может начаться в ближайшее время.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало подразделения Сил беспилотных систем в боях за Северск.