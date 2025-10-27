Российскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Авиакомпания S7 Airlines нарушила права 10 пассажиров на рейсе из Сочи

Российская авиакомпания нарушила права пассажиров во время перелета из Сочи в Новосибирск. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Так, в августе 10 клиентов АО «Авиакомпания Сибирь» получили отказ в перелете из-за превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна. За нарушение прав пассажиров S7 Airlines привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что эта авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась. Инцидент произошел на маршруте Москва — Новосибирск.