Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:15, 27 октября 2025Из жизни

Шедевр стоимостью в миллионы рублей случайно продали в 300 раз дешевле

Шедевр Дали, купленный два года назад за 150 фунтов, продали за 47 тысяч фунтов
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Salvador Dali. The Arabian Nights

Salvador Dali. The Arabian Nights. Изображение: Cheffins / Cambridge

В Великобритании рисунок художника Сальвадора Дали, купленный два года назад за 150 фунтов стерлингов (15,8 тысячи рублей), ушел с молотка за 45,7 тысячи фунтов стерлингов (4,8 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Guardian.

Шедевр случайно нашелся на гаражной распродаже в Лондоне. Антиквар Джон Расселл узнал на рисунке подпись Дали и наклейки аукциона Sotheby's. Он подозревал, что это подделка, но решил рискнуть и купил, заплатив всего 150 фунтов — в 300 раз дешевле настоящей стоимости.

Аукционный дом Cheffins в Кембридже подтвердил, что Рассел стал обладателем подлинного рисунка из серии иллюстраций к «Тысяче и одной ночи», которую Дали задумал в 1966 году. Антиквар решил продать находку на аукционе. По словам директора Cheffins Бретта Трайнера, оригиналы Дали редко появляются на рынке, поэтому интерес к лоту был очень высоким.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Покупателем стал иностранный коллекционер. Расселл, потративший более четырех тысяч фунтов (422,5 тысячи рублей) на экспертизы, заявил, что доволен исходом сделки.

Ранее сообщалось, что клад с древнеримскими монетами, найденный кладоискателями в английском графстве Норфолк, ушел с молотка за 15 тысяч фунтов стерлингов. Охотники за сокровищами нашли первую серебряную монетку, когда прочесывали поле с металлоискателями в январе 2020 года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    В Конгрессе США назвали социопатами выступающих против переговоров по Украине политиков

    «Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ в матче с шестью голами

    В Индии оценили влияние санкций ЕС на Россию

    В Раде заявили о сокращении военной помощи Украине

    «Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы

    Таисия Повалий приобрела дом

    В Свердловской области автомобиль сбил двух детей на тротуаре

    Шедевр стоимостью в миллионы рублей случайно продали в 300 раз дешевле

    На вооружении ВСУ заметили очередную американскую БМП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости