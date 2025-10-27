Россия
Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших в сторону Москвы дронов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло до семи. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник отметил, что система противовоздушной обороны уничтожила еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени ПВО перехватила и уничтожила 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами. Больше всего — 19 дронов — были сбиты над территорией Белгородской области, еще два беспилотника — в Калужской области, и один — над Московским регионом.

