22:17, 27 октября 2025Мир

Стармер попросил Трампа заставить Китай отказаться от российской нефти

Стармер: Обсудили с Трампом способы заставить Китай отказаться от нефти из РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с американским президентом Дональдом Трампом способы заставить Китай отказаться от покупки российской нефти. Об этом британский политик заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай», — отмечает СМИ.

Британский премьер уточнил, что его разговор с лидером США прошел перед встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая запланирована на четверг, 30 октября.

«Я действительно говорил с ним о встрече, которую он собирается провести с президентом Си, поэтому я думаю, что разговор был важным», — сказал Стармер.

Ранее Трамп рассказал, что может обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из РФ. Он также объявил, что Индия полностью откажется от закупок российской нефти.

