Забота о себе
01:59, 27 октября 2025Забота о себе

Стриптизерши вспомнили о самых странных просьбах клиентов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Женщины, работавшие стриптизершами, вспомнили о просьбах клиентов, которые считают самыми странными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна стриптизерша вспомнила, что ее самый странный клиент носил с собой патронташ с капсулами, заполненными прахом его собаки. С питомцем он раньше много путешествовал по США.

В память о псе парень оставлял капсулы в необычных местах и надеялся найти что-то значимое в нашем замечательном городе. Слухи об этом разнеслись по клубу, и все стриптизерши пришли выразить ему свои соболезнования, рассказать о любимых местах, куда они водят собак, поделиться историями об их приключениях. В конце вечера он разрешил нам разместить одну из капсул в раздевалке, чтобы за нами всегда присматривал хороший и преданный пес. Мы прикрепили ее эпоксидной смолой к верхней части шкафчиков

filthyantagonistпользовательница Reddit

Другая женщина рассказала, что ей часто заказывали приватные танцы супружеские пары.

У меня была пара, которая заказывала VIP-зал с шампанским и просто тусовалась, пока я танцевала для них. Иногда они занимались сексом. Иногда просто разговаривали. У другой пары, для которой я танцевала, был фетиш на куколдизм. Мужчина носил пояс верности, а жена заставляла меня танцевать с ним приватные танцы, чтобы подразнить его

Living_Bath4500пользовательница Reddit
Еще одна стриптизерша призналась, что постоянный клиент регулярно просил ее тянуть и щипать его за соски и оставлял за это хорошие чаевые.

Его соски были около двух сантиметров длиной от постоянного вытягивания и скручивания; твердыми, серыми и мозолистыми, как будто его доили на ферме. Еще был мужчина, который просто лежал и потирал свои чрезвычайно сильно пахнущие подмышки, а девушки танцевали над ним

attunedmuseпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины вспомнили о сексуальном опыте, который считают худшим в жизни. Один пользователь рассказал, как делал своей партнерше массаж ног, и женщина неправильно поняла его.

