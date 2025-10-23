Забота о себе
06:59, 23 октября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о худшем сексе в жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom  

Мужчины и женщины вспомнили о сексуальном опыте, который считают худшим в жизни. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из мужчин рассказал, как делал своей партнерше массаж ног, и женщина неправильно поняла его.

Всякий раз когда я смотрел в ее сторону, она выглядела просто великолепно, и я возбудился. Она решила, что у меня фетиш на ноги, и решила довести меня до оргазма ими. Фетиша у меня нет, но она была такой агрессивно покорной, что я решил поддаться. Нам обоим не понравилось. Достигнув оргазма, я отвел ее в душ, и мы наконец признались друг другу, что эксперимент оказался не очень удачным

tdasnowmanпользователь Reddit

Другой с грустью признался, что секс ради зачатия ребенка испортил его интимную жизнь.

Нам с женой сказали, что у нас недиагностированное бесплодие без медицинских причин. После стольких отрицательных тестов на беременность мы перестали заниматься сексом ради удовольствия, зачатие стало единственным желаемым результатом. Оба испытывали стресс из-за того, что все может снова закончиться неудачей, и в итоге интим лишился всей спонтанности и романтики. Мы уже почти боялись секса, потому что знали, какое разочарование вскоре последует за ним

billionthtimesacharmпользователь Reddit
Еще одна женщина сообщила партнеру, что не в восторге от очень долгого секса, и взамен получила слишком быстрый.

Он был абсолютно уверен в своих способностях, хвастался тем, как долго может продержаться в постели. Я ответила, что меня это не волнует, я не хочу возиться час. Тогда он стал делать это так быстро, как только возможно, и достиг оргазма через минуту или две. Ужасно. Это был первый и последний раз, когда у меня был секс с кем-то, кто так сильно хвастался заранее. Держитесь скромных и молчаливых типов

Rude_Suggestion_4685пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

